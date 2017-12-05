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В Москве повысились тарифы на электроэнергию

5 декабря 2017, 19:33
В Москве утвердили тарифы на электроэнергию на 2018 год.

Как пишет издание Dni.ru, соответствующий приказ подписал первый замглава Департамента экономической политики и развития столицы Роман Беззубик.

Тарифы будут скорректированы с 1 июля. На территории Москвы в домах с газовыми плитами при одноставочных тарифах стоимость киловатт-часа останется прежней. Она будет равняться 5,38 рублям. Для домов с электроплитами она возрастет с 4,04 рублей до 4,3 рублей.

Ранее сообщалось, что тарифы на коммунальные услуги в российской столицы не будут повышать до 1 июля 2018 года. Такое распоряжение подписал мэр города Сергей Собянин. По прогнозам, рост тарифов в следующем году не превысит 5,5%. В этом году он составил примерно 7%.

Ранее источник писал, что жителям России не придется ставить счетчики воды, электроэнергии и газа за свой счет. В соответствии с новыми изменениями для Жилищного кодекса, оплачивать это будут коммунальные организации. Инициатором закона выступил комитет Госдумы по природным ресурсам и экономической политике.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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