В Москве повысились тарифы на электроэнергию

Ранее сообщалось, что тарифы на коммунальные услуги в российской столицы не будут повышать до 1 июля 2018 года. Такое распоряжение подписал мэр города Сергей Собянин. По прогнозам, рост тарифов в следующем году не превысит 5,5%. В этом году он составил примерно 7%.