В Башкирии больница Учалов выплатит 200 тысяч за гибель мужчины

- После осмотра дежурным врачом-терапевтом он был поставлен под динамическое наблюдение, - сообщили в пресс-службе суда. - Однако по указанию санитарки без уведомления медицинского персонала он был выведен санитаром за пределы лечебного учреждения и брошен на землю на территории местного колледжа. Спустя некоторое время охранник учебного заведения сообщил в полицию о том, что возле охраняемого им объекта находится мужчина, который падает и ударяется об асфальт с высоты своего роста. Прибывшие сотрудники полиции произвели звонок диспетчеру больницы, но та отказалась направлять на место бригаду скорой помощи, поскольку мужчина ранее уже был доставлен в ЦГБ и больше в медицинской помощи не нуждался. Позднее гражданин скончался.