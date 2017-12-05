Чиновники из Кореи заступились за российских спортсменов

Он также добавил, что Южная Корея в первый раз принимает Зимние Олимпийские Игры, и стране хотелось бы провести их успешно. Правительство Кореи и Оргкомитет Игр в Пхенчхане приложили много усилий для подготовки уникального события для всего мира. Чиновники Кореи хотели бы продемонстрировать гостям красоты страны, но при этом главным и самым важным шагом к достижению этой цели станет обеспечение интереса к спортивным соревнованиям, подчеркнул Мин Хонг Мин.