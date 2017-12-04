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Во Франции планируют лечить ВИЧ средством от рака

4 декабря 2017, 18:09
Врачи онкологического отделения госпиталя Пити-Сальпетриер в Париже лечили 51-летнего пациента от рака легких, что привело к уменьшению числа зараженных ВИЧ клеток.

Как пишет издание Dni.ru, у мужчины обнаружили ВИЧ в 1995 году.

А в 2015 году у него выявили еще и рак легких. Пациенту сделали операцию, провели курс химиотерапии, но вскоре у него начался рецидив.

Врачи давали пациенту препарат нового поколения ниволумаб. Мужчина ежедневно получал дозу лекарства с инъекцией. Начиная с декабря 2016 года. Всего ему сделали 31 укол.

В ходе лечения в организме больного увеличивалась активность клеток иммунной системы. Особенно это было заметно по Т-клеткам CD8, что говорило об ответе организма на ВИЧ. К 120-му дню процедур источник ВИЧ-инфицированных клеток продемонстрировал постоянное и резкое сокращение.

Врачи из Франции планируют применять медикамент для больных с ВИЧ вне зависимости от того, есть ли у них онкология, потому что медикамент работает как на ВИЧ-резервуарах, так и на опухолевых клетках. В то же время ученые предупредили, что несмотря на отсутствие побочных эффектов, к настоящему моменту это единственный положительный случай излечения. Аналогичный опыт был в прошлом, но он оказался неуспешным. Докторам предстоит оценить итоги клинических исследований и испытаний на 50-ти пациентах.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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