Во Франции планируют лечить ВИЧ средством от рака

А в 2015 году у него выявили еще и рак легких. Пациенту сделали операцию, провели курс химиотерапии, но вскоре у него начался рецидив.
Врачи давали пациенту препарат нового поколения ниволумаб. Мужчина ежедневно получал дозу лекарства с инъекцией. Начиная с декабря 2016 года. Всего ему сделали 31 укол.
В ходе лечения в организме больного увеличивалась активность клеток иммунной системы. Особенно это было заметно по Т-клеткам CD8, что говорило об ответе организма на ВИЧ. К 120-му дню процедур источник ВИЧ-инфицированных клеток продемонстрировал постоянное и резкое сокращение.
Врачи из Франции планируют применять медикамент для больных с ВИЧ вне зависимости от того, есть ли у них онкология, потому что медикамент работает как на ВИЧ-резервуарах, так и на опухолевых клетках. В то же время ученые предупредили, что несмотря на отсутствие побочных эффектов, к настоящему моменту это единственный положительный случай излечения. Аналогичный опыт был в прошлом, но он оказался неуспешным. Докторам предстоит оценить итоги клинических исследований и испытаний на 50-ти пациентах.