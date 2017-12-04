Во Франции планируют лечить ВИЧ средством от рака

Врачи из Франции планируют применять медикамент для больных с ВИЧ вне зависимости от того, есть ли у них онкология, потому что медикамент работает как на ВИЧ-резервуарах, так и на опухолевых клетках. В то же время ученые предупредили, что несмотря на отсутствие побочных эффектов, к настоящему моменту это единственный положительный случай излечения. Аналогичный опыт был в прошлом, но он оказался неуспешным. Докторам предстоит оценить итоги клинических исследований и испытаний на 50-ти пациентах.