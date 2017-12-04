Стоит ли брать микрозаймы: в Центробанке рассказали все о работе МФО

- Может быть, лучше обойтись без покупки дорогостоящего гаджета или постараться скопить на желанное приобретение традиционным путем? – рассуждает Кочетков. - Но если ситуация действительно экстренная, и вы точно знаете, что сможете вернуть долг вовремя, обязательно проверьте, состоит ли выбранная вами МФО в реестре Центробанка, чтобы не оказаться должником так называемых черных кредиторов, которые не соблюдают ни правил, ни ограничений. И если этой микрофинансовой организации нет, то в этом случае Центробанк не сможет защитить ваши права.