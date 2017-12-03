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В Башкирии водитель без прав наехал на ребенка

3 декабря 2017, 10:56
По предварительным данным, водитель сел за руль нетрезвым.

Вчера, 2 декабря, вечером в 18 часов 30 минут в Гафурийском районе Башкирии был совершен наезд на ребенка, сообщил в своем личном блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

По предварительным данным, 35-летний местный житель сел за руль ВАЗ-2107 нетрезвым. Двигаясь по улице Чесноковка села Красноусольский, он совершил наезд на 8-летнего мальчика, который стоял рядом с проезжей частью.

- В результате ДТП ребенка с телесными повреждениями доставили в районную больницу, - сообщил Динар Гильмутдинов. - На данный момент решается вопрос об оказании медицинской помощи столичными специалистами.

Главный госавтоинспектор отметил, что водитель в 2014 году уже был лишен водительских прав за управление транспортным средствам в состоянии опьянения, но водительское удостоверение в установленные сроки не сдал.

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