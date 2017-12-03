По факту гибели четырех человек в пожаре в Башкирии возбудили дело

- По предварительным данным, ночью 3 декабря в одном из домов в деревне Суровка Уфимского района произошло возгорание, в результате которого погибли двое мужчин 56 и 28 лет и две женщины 56 и 33 лет, - сообщили в следкоме. - Предположительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем при курении.