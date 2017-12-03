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По факту гибели четырех человек в пожаре в Башкирии возбудили дело

3 декабря 2017, 13:36
Предположительно, причиной пожара стала непотушенная сигарета.

Сообщение об обнаружении тел четырех человек после пожара в жилом доме в деревне Суровка Уфимского района Башкирии поступило в правоохранителье органы. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

- По предварительным данным, ночью 3 декабря в одном из домов в деревне Суровка Уфимского района произошло возгорание, в результате которого погибли двое мужчин 56 и 28 лет и две женщины 56 и 33 лет, - сообщили в следкоме. - Предположительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем при курении.

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