Войны таксистов в Башкирии перешли в активную фазу

- У двух служб такси, работающих в городе не первый год, проезд стоит 80 рублей, куда бы ты не поехал. Новенькие снизили цену почти в два раза, соответственно, народ ушёл к ним, ещё и бесплатные промопоездки сыграли свою роль, - рассказал один из перевозчиков. - Нам неоднократно говорили, что если будем там работать, то начнут гореть машины.