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Войны таксистов в Башкирии перешли в активную фазу

6 ноября 2017, 14:47
Из-за разборок перевозчиков в Ишимбае сгорело сразу три автомобиля.

Сегодня ночью в одном из дворов в башкирском городе Ишимбай сгорело сразу три автомобиля. По словам владельца одного из них, машину подожгли местные «бомбилы», недовольные появлением в городе популярной службы вызова такси с мировым именем.

Факт поджога подтверждает видеозапись сделанная одной из камер установленных на подъезде, так же рядом с автомобилем обнаружили канистру. Помимо иномарки пострадали припаркованные рядом Renault Logan и «Нива».

- Мой автомобиль единственный в городе, на котором есть реклама этого сервиса вызова такси. Я не сомневаюсь, что это был поджог и уже подал заявление в полицию, - рассказал по телефону владелец сгоревшей иномарки Роберт Садрисламов.

Один из таксистов, работающий в городе, на условиях анонимности рассказал нашему корреспонденту, что угрозы начали поступать около двух месяцев назад.

- У двух служб такси, работающих в городе не первый год, проезд стоит 80 рублей, куда бы ты не поехал. Новенькие снизили цену почти в два раза, соответственно, народ ушёл к ним, ещё и бесплатные промопоездки сыграли свою роль, - рассказал один из перевозчиков. - Нам неоднократно говорили, что если будем там работать, то начнут гореть машины.

Момент поджога автомобиля попал в объектив камеры наружного наблюдения.

#Новости#Константин Климов#Происшествия#Видео
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