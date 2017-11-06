В Башкирии ищут парня из ЯНАО и его бирскую подругу

Родственники 17-летнего Владислава Киржакова из Нового Уренгоя, отправившегося в Башкирию, чтобы навестить свою возлюбленную Дарью Чаплыгину забили тревогу. Молодой человек должен был вылететь из Уфы в ночь с четвёртого на пятое ноября, однако в самолёт так и не сел, по информации Ura.ru Дарья дома тоже не появлялась. Родственники полагают, что парочка решила жить отдельно, но так как обоим нет восемнадцати то они забили тревогу.