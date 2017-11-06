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В Башкирии ищут парня из ЯНАО и его бирскую подругу

6 ноября 2017, 15:44
Молодые влюблённые пропали в ночь с четвёртого на пятое ноября.

Родственники 17-летнего Владислава Киржакова из Нового Уренгоя, отправившегося в Башкирию, чтобы навестить свою возлюбленную Дарью Чаплыгину забили тревогу. Молодой человек должен был вылететь из Уфы в ночь с четвёртого на пятое ноября, однако в самолёт так и не сел, по информации Ura.ru Дарья дома тоже не появлялась. Родственники полагают, что парочка решила жить отдельно, но так как обоим нет восемнадцати то они забили тревогу.

Молодой человек был одет в шапку ушанку, синюю куртку с капюшоном, с белой надписью на спине и рукаве, синие джинсы и коричневые ботинки. Рост около 190 см, лицо немного вытянутое, волосы и брови тёмные.

Девушка ростом около 180 см, волосы светлые короткие. Одета была в темно-синюю куртку.

У кого есть информация о пропавших, просят сообщить по дежурным телефонам поисковых групп: 8 (927) 969-89-19 (Уфа), 8 (999) 622-68-59 (Бирск) или по единому номеру полиции 02.

#Новости#Константин Климов#Происшествия
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