В Башкирии за сутки в ДТП погибло два человека, 13 получили травмы

В Башкирии за прошедшие сутки в ДТП погибли два человека: мужчина 47 лет и 10-летний мальчик. Кроме этого 13 человек получили травмы. Всего за это время в регионе произошло 14 ДТП, следует из данных ГИБДД по Башкирии.