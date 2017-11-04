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В Башкирии за сутки в ДТП погибло два человека, 13 получили травмы

4 ноября 2017, 12:00
Всего за прошедшие сутки в республике было совершено 14 дорожно-транспортных происшествий.

В Башкирии за прошедшие сутки в ДТП погибли два человека: мужчина 47 лет и 10-летний мальчик. Кроме этого 13 человек получили травмы. Всего за это время в регионе произошло 14 ДТП, следует из данных ГИБДД по Башкирии.

Первое ДТП со смертельным исходом произошло в Стерлибашевском районе республики на

на 31 км автодороги К. Мияки-Стерлибашево. Лишенный водительского удостоверения мужчина в состоянии алкогольного опьянения сел за руль автомобиля «ВАЗ» двенадцатой модели, не справился с управлением, съехал в кювет, опрокинулся. В результате дорожно-транспортного происшествия 47-летний пассажир погиб на месте аварии. Сам водитель доставлен в больницу.

Второе ДТП произошло в Уфимском районе. Автовария произошла в 14 часов 15 минут на 27 км автодороги Уфа – Оренбург. По предварительной информации, двигавшаяся в сторону г. Уфы автомашина "Дэу Нексия", под управлением 37-летнего жителя Уфимского района, совершила столкновение с впереди идущей на буксире грузовой автомашиной "Газель".

В результате ДТП несовершеннолетний мальчик, сидевший на переднем сиденье легковой автомашины в детском удерживающем устройстве скончался при госпитализации.

#Новости#Рустэм Башкирцев#Происшествия
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