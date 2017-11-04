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В Башкирии ищут 30-летнюю мать двоих детей

4 ноября 2017, 17:10
Елена Тершукова пропала 25 октября.

В Башкирии родственники и знакомые ищут 30-летнуюю мать двоих детей Елену Тершукову, сообщается в группе «Очевидцы Уфы и Башкирии». Родственники рассказывают, что она вышла из дома 25 октября в магазин. С тех пор ее никто не видел. На связь она не выходит. Дома ее жду дети.

Приметы пропавшей: телосложение среднее, волосы светло-русые, глаза зеленые. Была одета: серый короткий пуховик с белым мехом, черные леггинсы, белые кроссовки. Всех, кто видел или знает, где может находится женщина, просят связаться с сестрой Елены по телефону: 8 (937) 357-01-68 (Светлана) или в полицию 02.

#Новости#Рустэм Башкирцев#Происшествия
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