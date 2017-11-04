В Башкирии ищут 30-летнюю мать двоих детей

В Башкирии родственники и знакомые ищут 30-летнуюю мать двоих детей Елену Тершукову, сообщается в группе «Очевидцы Уфы и Башкирии». Родственники рассказывают, что она вышла из дома 25 октября в магазин. С тех пор ее никто не видел. На связь она не выходит. Дома ее жду дети.