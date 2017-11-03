Захотел и устроил: Как и почему в жилом поселке под Уфой выросла промзона

Как удалось выяснить Mедиакорсети, за забором отчаявшейся уфимки действительно развернуто производство. Земля принадлежит Артуру Шарафутдинову. По данным kartoteka.ru, ему присвоен статус ИП 18 июля 2017 года. Господин Шарафутдинов имеет право на аренду и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, чем он и воспользовался. Как оказалось, он также является одним из учредителей национального экопарка «Таптыково» с уставным капиталом в 100 тысяч рублей. Здесь занимаются разведением лошадей, ослов, мулов и лошаков. Размер его вклада 19 тысяч рублей. Также когда-то он был зарегистрирован как ИП и имел несколько точек в поселках и деревнях в Мелеузовском районе, но вскоре этот бизнес был закрыт. Когда и по какой причине - неизвестно, но Гульназ Шагаева рассказала, что предприниматель оттуда родом, и его попросту выдавили из района. Сейчас землю в Лебяжьем у Шарафутдинова арендует нефтяная холдинговая компания «Таграс» из Татарстана. Автомобили именно этого холдинга шумят и дымят каждый день под окнами местных жителей. Однако, по данным минземимущества, Шарафутдинов платит налог с этого участка исключительно как физическое лицо, а значит, вполне вероятно, что промзона здесь организована незаконно.