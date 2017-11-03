Рабочий из Красноярска зарезал продавца наркотиков своей дочери

Сообщается, что однажды мужчина заметил, что его дочь закрылась в ванной и не открывает дверь. Оказалось, что девушка находилась в состоянии тяжелого наркотического опьянения. Врачам удалось ее спасти, но на другой день все повторилось, и она умерла.