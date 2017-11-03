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Рабочий из Красноярска зарезал продавца наркотиков своей дочери

3 ноября 2017, 16:46
В Красноярске Октябрьский суд приговорил 58-летнего рабочего к трем годам тюрьмы.

В Красноярске Октябрьский суд приговорил 58-летнего рабочего к трем годам тюрьмы. Как пишет издание Dni.ru, его признали в убийстве соседа, продавшего наркотики его дочери, после употребления которых она скончалась.

Сообщается, что однажды мужчина заметил, что его дочь закрылась в ванной и не открывает дверь. Оказалось, что девушка находилась в состоянии тяжелого наркотического опьянения. Врачам удалось ее спасти, но на другой день все повторилось, и она умерла.

Отец девушки узнал, что наркотики ей продал сосед, и нанес ему удар ножом в сердце. После этого пострадавший умер.

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