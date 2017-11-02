mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Как в Башкирии будут решать проблему обмеления рек

2 ноября 2017, 18:04
В ближайшие два года на реках Уфе и Белой планируется провести дноуглубительные работы для увеличения проходимости водных путей. Проблема в том, что количества спецтехники для этого у профильных организаций недостаточно, а на необходимые научные исследования пока нет средств.

Госкомтранс республики активно взялся за решение проблем обмеления рек Башкирии и снижения объема перевозок. Для этого планируется провести дноуглубительные работы. Об этом говорили сегодня, 2 ноября, участники выездного заседания по итогам работы предприятий водного транспорта, организованного госкомтрансом Башкирии. Впервые за шесть лет оно прошло в уфимском филиале госуниверситета морского и речного флота имени адмирала Степана Макарова.

На сегодня в распоряжении администрации Камского бассейна водных путей имеются всего два земснаряда. Как рассказал на совещании руководитель ФБУ администрации "Камводпуть" Сергей Сергеев, еще один земснаряд поступит из Астрахани в следующем году, однако потребует доработки.

На ремонт всей спецтехники необходимо 9-10 миллионов рублей. Глубина реки Уфы на сегодня составляет в среднем 1,2 метра, ее планируется довести до 1,4 метра. Дно реки Белой планируется углубить с 1,85 до 2 метров.

Завершить работы по реке Уфе планируется к 2019 году, по реке Белой - к 2020.

Как пояснил Сергеев, для углубления дна необходимо провести научно-исследовательские работы. Деньги на это пока не выделены: заявка подана в Росморречфлот, который будет проводить конкурс.

Научно-исследовательские работы планируется провести за два года.

- Мы открываем навигацию к 100-летию республики, дайте гарантию, - обратился председатель госкомтранса Тимур Мухаметьянов к Сергееву.

- Такую гарантию мы дать не можем, 20 лет там никто ничего не делал, это нереально, - ответил Сергеев, пообещав, что сделает все возможное для скорейшего решения проблемы.

В 2017 году по рекам Башкирии было перевезено 1,3 млн тонн груза и 450 тысяч человек. Тимур Мухаметьянов отметил, что объем грузовых перевозок в сравнении с 2016 годом сократился, а пассажирских - увеличился. Конкретную динамику на совещании он не уточнил.

Материалы по теме
«Башкирское речное пароходство» заявляет о закрытии навигации из-за обмеления БелойОбмеление Белой достигло рекордной отметки за последние 100 лет
#Новости#Уфа#Наталья Кузнецова#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48