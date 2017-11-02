Как в Башкирии будут решать проблему обмеления рек

В ближайшие два года на реках Уфе и Белой планируется провести дноуглубительные работы для увеличения проходимости водных путей. Проблема в том, что количества спецтехники для этого у профильных организаций недостаточно, а на необходимые научные исследования пока нет средств.