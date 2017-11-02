Как в Башкирии будут решать проблему обмеления рек

Госкомтранс республики активно взялся за решение проблем обмеления рек Башкирии и снижения объема перевозок. Для этого планируется провести дноуглубительные работы. Об этом говорили сегодня, 2 ноября, участники выездного заседания по итогам работы предприятий водного транспорта, организованного госкомтрансом Башкирии. Впервые за шесть лет оно прошло в уфимском филиале госуниверситета морского и речного флота имени адмирала Степана Макарова.
На сегодня в распоряжении администрации Камского бассейна водных путей имеются всего два земснаряда. Как рассказал на совещании руководитель ФБУ администрации "Камводпуть" Сергей Сергеев, еще один земснаряд поступит из Астрахани в следующем году, однако потребует доработки.
На ремонт всей спецтехники необходимо 9-10 миллионов рублей. Глубина реки Уфы на сегодня составляет в среднем 1,2 метра, ее планируется довести до 1,4 метра. Дно реки Белой планируется углубить с 1,85 до 2 метров.
Завершить работы по реке Уфе планируется к 2019 году, по реке Белой - к 2020.
Как пояснил Сергеев, для углубления дна необходимо провести научно-исследовательские работы. Деньги на это пока не выделены: заявка подана в Росморречфлот, который будет проводить конкурс.
Научно-исследовательские работы планируется провести за два года.
- Мы открываем навигацию к 100-летию республики, дайте гарантию, - обратился председатель госкомтранса Тимур Мухаметьянов к Сергееву.
- Такую гарантию мы дать не можем, 20 лет там никто ничего не делал, это нереально, - ответил Сергеев, пообещав, что сделает все возможное для скорейшего решения проблемы.
В 2017 году по рекам Башкирии было перевезено 1,3 млн тонн груза и 450 тысяч человек. Тимур Мухаметьянов отметил, что объем грузовых перевозок в сравнении с 2016 годом сократился, а пассажирских - увеличился. Конкретную динамику на совещании он не уточнил.