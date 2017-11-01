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Видео: В Уфе мужчина напал на судебных приставов

1 ноября 2017, 13:55
Приставы пришли, чтобы принудительно освободить захваченную землю.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 34-летнего уфимца, набросившегося на судебных приставов.

Как установили следователи, 21 июля сотрудники службы судебных приставов приехали в уфимский микрорайон Нижегородка, чтобы исполнить судебное решение о переносе забора. Обвиняемый поджёг траву на участке, затем попытался натравить на приставов собаку и набросился на сотрудников с кулаками. Когда мужчину попытались задержать, он достал газовый баллончик и распылил газ в лицо одному из сотрудников. Уголовное дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Параллельно возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении сестры нападавшего. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, женщина попыталась отбить задержанного у сотрудников.

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