«Апимондия» и все-все-все

Пока же наши успехи в этом направлении не очень заметны. Вспомним, как недавно в СМИ широко обсуждалась новость об отправке башкирского меда в Китай. Восторгов при этом было много. Но в моем понимании китайцы взяли наш мед, чтобы не обидеть башкирских партнеров в рамках переговоров по другим вопросам. Вы видели по телевизору Шанхай? Это гигантский город! Что такое для него партия в пять тонн?!. Судя по сообщениям в СМИ, там был сборный груз – немного того, немного этого. А теперь самый главный вопрос: а по какой цене взяли? Если по мировой цене, прибыль от этого какая-нибудь была? Или в итоге едва окупилась перевозка груза в Поднебесную? Если и есть сейчас небольшой экспорт нашего меда в Китай, то это всего лишь узкая линейка продуктов для богатых людей, а о массовости речь, скорее всего, не идет. А почему? Да потому что не нужны мы там, они нас рассматривают сугубо как покупателей своих продуктов, в том числе и своего меда.