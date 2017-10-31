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В Башкирии браконьер выловил более 500 раков стоимостью 22 тысячи рублей

31 октября 2017, 16:23
Мужчину приговорили к году исправительных работ и удержанием части заработка.

43-летний житель Агидели признан виновным по статье «Незаконный вылов водных биологических ресурсов», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В августе 2017 года мужчина отправился на рыбалку на моторной резиновой лодке на озеро Круглое Нижнекамского водохранилища и с помощью запрещенных снастей выловил более 500 раков стоимостью в 22 тысячи рублей.

Рыбака поймали, улов выпустили в водоем. Суд приговорил браконьера к году исправительных работ с удержанием пяти процентов заработка в доход государства.

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