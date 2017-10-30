В башкирском городе Туймазы улица Чапаева снова стала «смертельной»

Ситуация трагична и типична одновременно: как только начинается ремонт дорог и исчезают колдобины, жители соседних домов уже понимают, чем это для них может кончиться. Скорости машин резко возрастают. Сумерки, наледь или снегопад - и первыми в зону риска попадают малыши. Ведь дорога - ровная как стол. Сам лично стоял на этом переходе и видел, как никто не хотел даже притормаживать перед зеброй.