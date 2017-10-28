В Башкирии женщина умерла после переливания крови, возбуждено дело

- В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также установление лица или лиц из числа медицинского персонала, возможно, причастных к совершению преступления. Истребована вся медицинская документация по пациенту. Следователем готовится постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы для установления правильности и полноты оказания медицинской помощи. Расследование уголовного дела продолжается, - отмечается в сообщении СК.