В Башкирии сельчанину подарили гуся за поимку филина

- Такой поступок заслуживает уважения, - пояснил Владимир Кузнецов. – Это в том числе показатель хорошей работы наших экопросветителей, инспекторов, которые постоянно общаются с участием жителей окрестных деревень, рассказывают о животных и птицах, обитающих в парке. Пока это первый подобный случай. Но он говорит об эффективной работе сотрудников парка.