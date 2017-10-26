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В Уфе на перекрестке сбили ребенка с мячом

26 октября 2017, 12:05
Мальчик был срочно госпитализирован.

Накануне вечером произошло серьезное ДТП на перекрестке улиц Цюрупы и Чернышевского в Уфе. Подробности рассказали в программе «Дорожный патруль».

По словам очевидцев, два мальчика во время игры с мячом выскочили внезапно на проезжую часть при запрещающем сигнале светофора.

В результате такой шалости один из мальчиков был сбит проезжавшей по улице 14-ой моделью «ВАЗ».

Несмотря на то, что водитель резко затормозил и пытался избежать столкновения, мальчик ударился головой о бампер. Ребенок госпитализирован. Обстоятельства происшедшего выясняются.

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