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Футбольный клуб «Уфа» обнародовал клип «Салават, не отставай!»

26 октября 2017, 16:16
Автор клипа Ильнур Юламанов известен тем, что его хит «Председатель сельсовета» набрал в Youtube более 16,5 миллионов просмотров.

Футбольный клуб «Уфа» сегодня наконец-то представил широкой публике видеоклип, о котором было много споров.

- Наш активный болельщик, известный автор и исполнитель нашумевших хитов Ильнур Юламанов презентует свою новую композицию «Салават, не отставай!», - сообщили в клубе. - Режиссер – Батыр Галимов. В главной роли - участница конкурса «Мисс ФК «Уфа-2017» и активистка Женского сектора ФК «Уфа» Алена Гаврюшина.

Сам клип на стадии подготовки вызвал бурную дискуссию в социальных сетях. Отдельные его куски стали доступны и вызвали неоднозначную реакцию. Говорили, что это самый дорогой клип в истории, сделанный в Уфе.

Теперь у каждого есть возможность убедиться, насколько клип интересно и хорошо сделан.

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