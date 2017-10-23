В Уфе утром вновь загорелась маршрутка с пассажирами

Завод обращает внимание потребителей на то, что обслуживание техники не в официальных сервисных центрах не обеспечивает надежности и безопасности автобусов и может служить причиной ДТП или поломок машин. Как показывает практика, запас прочности конструкции автобусов старше 10 лет, а именно такой автобус загорелся, снижается в 1,5 – 2,5 раза, что увеличивает риск внезапного выхода из строя узлов и агрегатов. Кроме того, старые автобусы, независимо от марки и производителя, не соответствуют современным нормам безопасности.