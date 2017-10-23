В Уфе утром вновь загорелась маршрутка с пассажирами

Сегодня, 23 октября, опять произошло ЧП с участием маршрутного автобуса марки «ПАЗ» в Уфе. Об этом сообщили очевидцы в группе БашДТП.
По словам свидетелей, ЧП случилось ранним утром, до рассвета на улице Комарова в северной части Уфы.
К счастью, в тот момент в автобусе было мало пассажиров, и все они успели вовремя покинуть салон автобуса, который в считанные минуты начал пылать.
Обстоятельства происшедшего уточняются.
Сегодняшнее ЧП вызвало большой резонанс в соцсетях. Некоторые комментаторы предложили повысить стоимость за проезд, чтобы водители перестали рисковать жизнями пассажиров, выезжая в рейс на неисправных автобусах и обгоняя друг друга на улицах. Однако их собеседники выразили сомнения, что эта мера поможет.
Позже в пресс-службе Павловского автобусного завода прокомментировали ситуацию:
- Специалисты Павловского автобусного завода изучили обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с автобусом ПАЗ, произошедшего 23 октября на улице Комарова в Уфе. По итогам расследования выяснилось, что автобус 2004 года выпуска не проходил обслуживание в сервисной сети ПАЗа, ремонт автобуса проводился собственными силами эксплуатирующей организации. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность автобуса, ставшая последствием обслуживания не в авторизованном центре в сочетании с длительным сроком эксплуатации.
Завод обращает внимание потребителей на то, что обслуживание техники не в официальных сервисных центрах не обеспечивает надежности и безопасности автобусов и может служить причиной ДТП или поломок машин. Как показывает практика, запас прочности конструкции автобусов старше 10 лет, а именно такой автобус загорелся, снижается в 1,5 – 2,5 раза, что увеличивает риск внезапного выхода из строя узлов и агрегатов. Кроме того, старые автобусы, независимо от марки и производителя, не соответствуют современным нормам безопасности.