Премьер-министр Абхазии согласился на революционные перемены в республике

- Это - ключевой документ, который существенно повлияет на стратегию развития Абхазии, и поэтому презентация была у нашего президента, - ответил Беслан Барциц. - Президентом дана высокая оценка этому документу. После того, как прошла предварительная презентация, правительство начало работать над этим документом. Этот проект был разослан по всем центральным органам госуправления. В ближайшее время я рассчитываю на то, что главой государства данный документ будет утвержден, и мы направим этот документ в Парламент, и мы начнем, приступим к реализации этого проекта. В конечном итоге, когда будет обсуждение на парламентской площадке, если есть какие-то слабые стороны у этого проекта, я думаю они будут выявлены и обсуждены, но принципиальных разногласий с этой программой у нас нет. Я еще раз повторяюсь: главой государства была дана высокая оценка этому проекту, этой программе, и в течение этого года уже на уровне утвержденной государственной программы мы приступим к ее реализации.