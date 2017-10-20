Почему ДОСААФ в Башкирии нужен новый рулевой

- Меня назначили в ДОСААФ Башкирии по ходатайству главы региона два года назад, - начал рассказ Сергей Минигулов. – Так случилось, что с 2010 года эта организация работала достаточно автономно, и был некий диссонанс с местными властями. Это было вызвано сменой руководства региона и архаичностью ее структуры (в этом году ДОСААФ исполнилось 90 лет). И надо было понять, что происходит в системе ДОСААФ и как её развить дальше. Поскольку я по профилю руководитель проектов, то глава Башкирии Рустэм Хамитов подписал ходатайство о моем назначении. Задача была простая – оценить состояние комплекса ДОСААФ, понять, что эта система из себя представляет, внести предложения о том, как эта система может работать в дальнейшем. Поскольку аудит организации не проводился очень давно и на момент моего прихода в 2015 году здесь даже не было «1С-Бухгалтерии», ровно через 100 дней после моего назначения на встрече с Рустэмом Хамитовым я сказал, что готов дать экспертную оценку оргструктуры организации, ее состояния на сегодняшний день, провести финансовый экспресс-аудит и предоставить картину того, что можно сделать, и параллельно с этим постараться в эту организацию вдохнуть новую жизнь.