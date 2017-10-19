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В Архангельской области бывший заключенный убил друга из ревности

19 октября 2017, 17:17
В Архангельской области по подозрению в убийстве задержали 43-летнего неоднократно судимого местного жителя.

Как пишет издание Dni.ru, мужчина совершил преступление еще в 2008-м году.

Следствие считает, что в ходе отбывания тюремного срока мужчина узнал, что его жена вступила в связь с его другом детства. После выхода из тюрьмы он решил выяснить отношения с товарищем. Беседа завершилась дракой, в результате которой обвиняемый убил друга. После он вывез и закопал его тело.

Ранее мужчине было предъявлено обвинение в разбойном нападении, он вышел из колонии в 2016-м году. Сейчас ему предъявлено новое обвинение по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

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