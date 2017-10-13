Рустэм Хамитов обещал защитить репутацию Башкирии после эпидемии ящура

Posted 13 октября 2017, 13:47
Published 13 октября 2017, 13:47
Modified 3 февраля, 06:04
Updated 3 февраля, 06:04
Сегодня, 13 октября в уфимском Конгресс-холле прошли публичные обсуждения результатов правоприменительной практики республиканского Россельхознадзора. В обсуждениях принял участие глава республики Рустэм Хамитов и куратор приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности» Михаил Абызов.
Помимо прочих тем для обсуждения, без внимания не смогли оставить вспышку вируса ящура в Туймазинском районе республики. Напомним, вспышка ящура была зафиксирована там неделю назад. Район понес большие потери в поголовье скота, экономический ущерб составил более 40 миллионов рублей.
— Конечно же, мы испытываем определённые сложности в том числе и потому, что нашей продукции начали ставить заслон. Не принимают нашу продукцию за пределами республики. Один негодник принёс нам столько бед. В том числе и потому, что не доработали контрольно-надзорные органы, — сказал глава республики Рустэм Хамитов.
По словам Хамитова, все разбирательства по этому случаю еще впереди и они будут весьма жесткими. Глава Башкирии предупредил глав муниципалитетов и попросил внимательнее следить за деятельностью личных подсобных хозяйств и небольших фермерских хозяйств и не завозить что попало и откуда попало.
— С одной стороны, мы не должны бесконечно и необоснованно проверять предпринимателей. Но и ослаблять эту работу, как вы видите, допускать халатность и безответственность мы просто не имеем права. Порой мы пылинки сдуваем с предпринимателей в этой части. Но с другой стороны, это значит, что мы неправильно выстраивали работу, — донес Хамитов до глав муниципалитетов.
В своем монологе он также напомнил контрольно-надзорным органам о том, что в их обязанности входит проводить проверки в тех местах, где есть риск.
— Видите, где есть риск, там и надо работать в первую очередь. А не сидеть за компьютерами, бумажки заполнять или обсуждать последние сплетни. Работать надо, тогда и результат будет.
Во время своего выступления глава Башкирии пообещал разобраться с этим случаем, более того, он пообещал в полной мере наказать виновных.
— Мы не имеем права рисковать репутацией нашей 4-миллионной, самой большой в Российской Федерации республики из-за того, что где-то есть лодыри, бездельники и преступники, которые за рубежами нашей страны по дешёвке скупают скотину и завозят её сюда без всякого контроля и надзора. Буду разбираться, — закончил свое выступление Хамитов.