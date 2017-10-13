Рустэм Хамитов обещал защитить репутацию Башкирии после эпидемии ящура

— С одной стороны, мы не должны бесконечно и необоснованно проверять предпринимателей. Но и ослаблять эту работу, как вы видите, допускать халатность и безответственность мы просто не имеем права. Порой мы пылинки сдуваем с предпринимателей в этой части. Но с другой стороны, это значит, что мы неправильно выстраивали работу, — донес Хамитов до глав муниципалитетов.