В Уфе прямо на ходу загорелся «пазик» с пассажирами

Отметим, что это не первый случай возгорания «паза» в Уфе. Ранее автобус, следовавший 290-му маршруту, загорелся на ходу вместе с пассажирами. Огонь быстро распространился по салону. ЧП произошло несколько месяцев назад в Черниковке на остановке ДК «Машиностроителей».