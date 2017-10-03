В Уфе прямо на ходу загорелся «пазик» с пассажирами

В Уфе прямо на ходу буквально час назад загорелся маршрутный автобус, в котором находились пассажиры.
Как рассказали Медиакорсеть в пресс-службе 22-го отряда ФПС по РБ, люди спешно покинули салон. Никто из них не пострадал. Возгорание началось около 13.34 в моторном отсеке. На место происшествия прибыли сотрудники пожарной службы.
Отметим, что это не первый случай возгорания «паза» в Уфе. Ранее автобус, следовавший 290-му маршруту, загорелся на ходу вместе с пассажирами. Огонь быстро распространился по салону. ЧП произошло несколько месяцев назад в Черниковке на остановке ДК «Машиностроителей».