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В Уфе прямо на ходу загорелся «пазик» с пассажирами

3 октября 2017, 14:35
Об этом сообщили в пресс-службе 22-го отряда ФПС по РБ.

В Уфе прямо на ходу буквально час назад загорелся маршрутный автобус, в котором находились пассажиры.

Как рассказали Медиакорсеть в пресс-службе 22-го отряда ФПС по РБ, люди спешно покинули салон. Никто из них не пострадал. Возгорание началось около 13.34 в моторном отсеке. На место происшествия прибыли сотрудники пожарной службы.

Отметим, что это не первый случай возгорания «паза» в Уфе. Ранее автобус, следовавший 290-му маршруту, загорелся на ходу вместе с пассажирами. Огонь быстро распространился по салону. ЧП произошло несколько месяцев назад в Черниковке на остановке ДК «Машиностроителей».

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