В Башкирии в Белую сливали сточные воды с тяжелыми металлами

В прокуратуре республики сообщили о выявленных нарушениях водоохранного законодательства на реках Белая, Уфа и Кама. Как рассказали в ведомстве, МУП «Уфаводоканал» сбрасывало на территории Демского района Уфы сточные воды с повышенным содержанием вредных веществ в Белую. Количество ионов аммония превышало допустимые нормативы в 49 раз, фосфатов – в пять раз, свинца и других металлов более чем в три раза.
Аналогичные нарушения выявили в ООО «Камводсервис» Краснокамского района, АО «Водоснабжающая компания» в Стерлитамаке.
ООО «Айрос» незаконно организовала платный пляж на реке Уфа, оградив его забором, за что в отношении директора возбудили административное дело по статье «Несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе».
Всего прокурорскими проверками выявлено 56 нарушений законодательства в данной сфере, внесено 37 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 15 лиц, к административной ответственности – 5 лиц, в суд направлено 17 исков.