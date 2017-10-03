В Башкирии в Белую сливали сточные воды с тяжелыми металлами

В прокуратуре республики сообщили о выявленных нарушениях водоохранного законодательства на реках Белая, Уфа и Кама. Как рассказали в ведомстве, МУП «Уфаводоканал» сбрасывало на территории Демского района Уфы сточные воды с повышенным содержанием вредных веществ в Белую. Количество ионов аммония превышало допустимые нормативы в 49 раз, фосфатов – в пять раз, свинца и других металлов более чем в три раза.