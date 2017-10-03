Римма Зарипова (Горреклама): «Чистая эстетика. Тут везде работает эстетика»

Конечно, мы не убираем все. Часть переформатируем в небольшие форматы или в цифру. Меньше половины мы выставили на продажу. Право продавалось на 10 лет. Мы очень боялись, что мы потеряем большое количество денег, потому что есть определенная оценочная стоимость права. И думали, что заплатим высокую цену за эстетику, за сокращение общего количества наружки. Мы очень долго шли к аукционам, потому что есть определенная процедура, у нас должно быть написано в правилах, что это аукцион, не конкурс. Мы меняли конкурс на аукцион и смогли это сделать только к концу мая. Аукцион мы провели на электронной площадке. Средняя цена на право установки билборда составила 650 тысяч, это на 25 процентов выше оценочной стоимости. А цена на право установки экрана выросла очень сильно, в среднем до 6,5 млн. Экранов у нас в городе было 25, а будет больше 60. Мы, конечно, потеряли в доходах, из-за того что уменьшили количество рекламы, но совсем не так много, как боялись.