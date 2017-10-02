В Башкирии чиновников Уфимского района оштрафовали за волокиту

В Башкирии к административной ответственности привлечены главный архитектор Уфимского района и глава Зубовского сельсовета. В прокуратуру на них пожаловался председатель местного дачного кооператива. Он рассказал, что еще в июле обратился в администрацию зубовского сельского совета с заявлением о разработке проекта межевания территории в границах земельных участков. Решение этого вопроса, как отмечают в прокуратуре республики, входило в компетенцию главы сельсовета, однако он перенаправил это обращение в администрацию Уфимского района.
Главный архитектор района проволокитил принятие решения по заявлению и спустя месяц вернул его в Зубовский сельсовет, - следует из сообщения прокуратуры.
По данному факту было возбуждено административное дело по статье «Нарушений порядка рассмотрения граждан». По итогам их рассмотрения чиновники оштрафованы на 5 тыс. рублей каждый.
- После прокурорского вмешательства заявление рассмотрено, председателю кооператива направлен ответ, - отмечается в сообщении.