В Башкирии чиновников Уфимского района оштрафовали за волокиту

В Башкирии к административной ответственности привлечены главный архитектор Уфимского района и глава Зубовского сельсовета. В прокуратуру на них пожаловался председатель местного дачного кооператива. Он рассказал, что еще в июле обратился в администрацию зубовского сельского совета с заявлением о разработке проекта межевания территории в границах земельных участков. Решение этого вопроса, как отмечают в прокуратуре республики, входило в компетенцию главы сельсовета, однако он перенаправил это обращение в администрацию Уфимского района.