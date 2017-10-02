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Премия "Волга-Бренд" продлила прием работ до 5 октября

2 октября 2017, 21:21
Пиарщиков, рекламистов и специалистов по маркетингу из Башкирии приглашают принять участие в бесплатном окружном профессиональном фестивале

Поволжская премия лучших маркетинговых решений "Волга Бренд 2017" объявила о продлении приёма работ до 12.00 самарского времени 5 октября

Конкурс профессиональных пиарщиков, маркетологов и рекламщиков принимает проекты по восьми номинациям:

- Лучшее решение в сфере бренд-дизайна;

- Лучшее решение в наружной и печатной рекламе;

- Лучшее решение в видео-рекламе или радио-рекламе;

- Лучшая реализация PR-кампании;

- Лучшее решение в сфере событийного маркетинга;

- Лучший интернет-сайт;

- Лучшая рекламная кампания в Интернете;

- Лучшие рекламные сувениры и бизнес-подарки.

Приём работ начался 1 сентября.

Для участия в конкурсе нужно отправить заявку по форме, указанной на сайте "Волгабренда", можно на почту [email protected]

Принять участие в проекте могут компании, деятельность которых локализована в Поволжье или распространяется на него.

Участие в премии бесплатное.

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#Новости#Шамиль Валеев#Общество
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