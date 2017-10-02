Премия "Волга-Бренд" продлила прием работ до 5 октября

Поволжская премия лучших маркетинговых решений "Волга Бренд 2017" объявила о продлении приёма работ до 12.00 самарского времени 5 октября
Конкурс профессиональных пиарщиков, маркетологов и рекламщиков принимает проекты по восьми номинациям:
- Лучшее решение в сфере бренд-дизайна;
- Лучшее решение в наружной и печатной рекламе;
- Лучшее решение в видео-рекламе или радио-рекламе;
- Лучшая реализация PR-кампании;
- Лучшее решение в сфере событийного маркетинга;
- Лучший интернет-сайт;
- Лучшая рекламная кампания в Интернете;
- Лучшие рекламные сувениры и бизнес-подарки.
Приём работ начался 1 сентября.
Для участия в конкурсе нужно отправить заявку по форме, указанной на сайте "Волгабренда", можно на почту [email protected]
Принять участие в проекте могут компании, деятельность которых локализована в Поволжье или распространяется на него.
Участие в премии бесплатное.