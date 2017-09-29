В уфимском аэропорту завершили реконструкцию аэродрома на 7 млрд рублей

Накануне в Уфе премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов на поле аэродрома перерезал красную ленточку - в знак окончания самой масштабной за всю историю аэропорта «Уфа» реконструкции аэродрома.
Первый этап реконструкции завершили к саммитам ШОС и БРИКС в 2015 году. Второй этап завершили на днях, сегодня была введена в эксплуатацию вторая рулежная полоса. Объем освоенных инвестиций составил 7 млрд руб.
Сейчас аэропорт может принимать любые самолеты. С учетом того, что минимальный промежуток времени между взлетами-посадками составляет пять минут, и с учетом темпов роста авиаперевозок реконструкция аэродрома позволяет уфимскому аэропорту развиваться еще 15-20 лет.
Напомним, что строительные работы на аэродроме осуществлялись с 2014 года в режиме действующего аэропорта. На первом этапе были проведены работы по расширению и переконфигурации перрона, строительству 7 стоянок для широкофюзеляжных воздушных судов, выделенной площадки для обработки самолетов противообледенительной жидкостью и т.д.
В 2016 году в рамках окончания второго этапа реконструкции была введена в эксплуатацию реконструированная вторая искусственная взлетно-посадочная полоса. Коэффициент несущей способности действующей ИВПП-2 дает уфимскому аэропорту возможность принимать такие воздушные суда как Boeing 747, Boeing 777, АН-124 «Руслан», Airbus A330 без каких-либо ограничений, в том числе по количеству взлетов и посадок. Полосе присвоена II категория ICAO, то есть она может эксплуатироваться практически при любых погодных условиях.
Теперь очередь за аэропортом, он тоже будет реконструироваться в два этапа.
- В этом году, выполняя прямое указание Рустэма Хамитова, мы приступили к проектированию нового здания внутренних воздушных линий, что позволит нам гармонизировать возможности терминалов с производственными мощностями реконструированного аэродрома.
В 2019 году к 100-летию со дня присоединения Башкортостана к России планируем ввести в эксплуатацию обновленную зону прилета здания внутренних авиалиний, - сказал генеральный директор АО «Международный аэропорт «Уфа» Александ Андреев.
Проект предусматривает развитие всей привокзальной территории аэропорта. По завершении работ аэропорт «Уфа» станет одним из самых технологичных региональных аэровокзалов России. После торжественного пуска второй полосы премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов сказал, что правительство займется разработкой программы по развитию авиаперевозок в регионе.
- Надо договариваться с авиакомпаниями, в том числе и с международными, чтобы со временем обеспечить перелеты из Уфы, минуя Москву, - пояснил Рустэм Марданов. – В том числе для пассажирских перевозок на юг. Это направление востребованно. В ходе экскурсии Рустэм Марданов заметил, что он был выпускником УГАТУ (Уфимского авиационного института – прим.). То есть с отраслью знаком не понаслышке. Говоря о планах реконструкции аэропорта, премьер-министр отметил, что здесь планируется строительство отеля по международным стандартам. - В частности это нужно для того, чтобы проводить деловые форумы без выезда в Уфу, - сказал он. – Прилетели, в отеле провели деловую встречу и улетели.