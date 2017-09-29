В уфимском аэропорту завершили реконструкцию аэродрома на 7 млрд рублей

- Надо договариваться с авиакомпаниями, в том числе и с международными, чтобы со временем обеспечить перелеты из Уфы, минуя Москву, - пояснил Рустэм Марданов. – В том числе для пассажирских перевозок на юг. Это направление востребованно. В ходе экскурсии Рустэм Марданов заметил, что он был выпускником УГАТУ (Уфимского авиационного института – прим.). То есть с отраслью знаком не понаслышке. Говоря о планах реконструкции аэропорта, премьер-министр отметил, что здесь планируется строительство отеля по международным стандартам. - В частности это нужно для того, чтобы проводить деловые форумы без выезда в Уфу, - сказал он. – Прилетели, в отеле провели деловую встречу и улетели.