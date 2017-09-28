182 памятника природы в Башкирии поставят на кадастровый учет

Границы ни одного из 182 памятников природного наследия, в число которых входят такие объекты как горы Янгантау, Иремель, озеро Шамсутдин и другие, не внесены в Единый государственный реестр недвижимости, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. Не внесение в реестр грозит неправомерным использованием земель особо охраняемых природных территорий.