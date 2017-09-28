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182 памятника природы в Башкирии поставят на кадастровый учет

28 сентября 2017, 10:19
Без государственного учета границ особо охраняемые природные территории могут находиться в опасности.

Границы ни одного из 182 памятников природного наследия, в число которых входят такие объекты как горы Янгантау, Иремель, озеро Шамсутдин и другие, не внесены в Единый государственный реестр недвижимости, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. Не внесение в реестр грозит неправомерным использованием земель особо охраняемых природных территорий.

Прокурор через суд потребовал от Минэкологии республики в течение года поставить границы на кадастровый учет. Суд с позицией прокуратуры согласился и удовлетворил иск в полном объеме.

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#Новости#Злата Зукович#Происшествия
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