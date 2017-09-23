В Уфе автомобилист спас самоубийцу, собиравшегося броситься под колеса

Напомним, что, к сожалению, по данным стаистики, Башкирия на общероссийском фоне является лидером по числу самоубийств в России. По данным Росстата за год в Башкирии от неестественных причин погибло 4099 человек. Четверть смертей приходится именно на самоубийства, их было зарегистрировано 1 062 случая, этот показатель самый высокий в России, следом идет Московская область с 900 суицидами за год.