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В Уфе автомобилист спас самоубийцу, собиравшегося броситься под колеса

23 сентября 2017, 15:46
Поступок уфимца вызвал широкий резонанс в соцсетях.

Сегодня, 23 сентября, одно из тем для активного обсуждения в местных группах соцсетей стал рассказ мужчины о том, как он столкнулся с самоубийцей на дороге. Эта истоия опубликована, в частности, в группе БашДТП.

По словам автора сообщения, он столкнулся со странным прохожим накануне поздно вечером. Двигаясь в своем автомобиле в темноте по улице, он чудом заметил человека, который собирался кинуться под колеса проезжавшей машины. Автомобилист успел остановить его и постарался успокоить. А когда тот пришел в себя, вызвал полицию.

- Галле, Затонское кольцо. Кинулся под колеса. Беседовал и спасал самоубийцу... Следил, шел за ним, вызвал полицию. В итоге отвел на работу через час. Будьте аккуратнее на дорогах, - коротко обисовал ситуацию автор сообдщения, представившийся как Костя Шурупов.

Его рассказ вызвал много откликов. В основном пользователи соцсетей благодарили автора сообщения за то, что проявил чуткость и спас не только чужую жизнь, но и, возможно, судьбы близких самоубийцы.

Напомним, что, к сожалению, по данным стаистики, Башкирия на общероссийском фоне является лидером по числу самоубийств в России. По данным Росстата за год в Башкирии от неестественных причин погибло 4099 человек. Четверть смертей приходится именно на самоубийства, их было зарегистрировано 1 062 случая, этот показатель самый высокий в России, следом идет Московская область с 900 суицидами за год.

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