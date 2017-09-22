В Уфе появится самое крупное портретное граффити в память о Ферине

Стоит отметить, что новое граффити с легкостью можно назвать самым масштабным в Уфе. Площадь рисунка составляет 436,5 квадратных метров, высота изображения – 28,2 м. Сейчас художники уже нанесли очертания фигуры. Работу планируется закончить в середине октября.