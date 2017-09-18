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В Уфе пропал мужчина по пути на работу

18 сентября 2017, 10:41
Данила Закирова близкие ищут уже почти сутки, дома его ждут жена и сын.

Вчера, 17 сентября, примерно в 12 часов дня, пропал 28-летний уфимец Данил Закиров.

По словам близких, мужчина ушел из дома на работу и не вернулся. На работе рассказали, что Данил направлялся в сторону Южного Автовокзала, но потом его больше никто не видел. Его сотовый телефон не доступен. Дома его ждут жена и сын.

Данил был одет в синюю олимпийку, синее трико и черные кроссовки. При себе имел чёрный рюкзак с зелеными вставками.

Всех, кто видел пропавшего мужчину, родственники просят срочно позвонить по телефону 89173568424, или 02.

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