Робобудущее: в Уфе до окончания выставки «Робополис» осталась неделя

Впрочем, сегодня наверняка уже сложно найти уфимца, который не побывал на выставке «Робополис» или хотя бы не посмотрел про нее репортаж по телевизору и в интернете.
Секрет прост: мир роботов интересен всем без исключения – и маленьким, и взрослым, и молодым, и пожилым. Не зря же выставка имеет красноречивое возрастное ограничение 0+.
Многие признаются, что ходили на выставку «Робополис» уже по несколько раз. И хотели бы пойти туда еще, чтобы снова и снова окунуться в мир трансформеров или даже ощутить себя джедаем в мире дроидов. 50 новейших роботов и 5 зон виртуальной реальности помогут воплотить в реальность фантазии о дружбе с машинами и путешествиях по Земле или по всей Вселенной.
Любителям веселого времяпрепровождения удастся найти на выставке «Робополис» такие развлечения, как танцы с роботами Ubtech Alpha и их друзьями Tosy, бой робобоксеров и матч робофутболистов, погладить обаятельных обитателей Робозоопарка и поболтать с общительными роботами-андроидами Борисом, Валерой и Кики и сделать с ними селфи.
Шутки роботов уже пошли в народ. Например, фраза первой в России женщины-робота Кики: «Извините, калькулятором я подрабатываю в другой день», услышанная от школьников, уже не раз озадачила их учителей. К счастью, они тоже в большинстве своем посетили выставку «Робополис» и тоже остались под большим впечатлением от электронных чудо-экспонатов.
На этой выставке вам не скажут: «Руками не трогать!». Здесь можно и трогать роботов, и общаться, и играть с ними. Поэтому она и называется интерактивной.
Время пребывания на выставке неограничено. Для детей и взрослых здесь действуют мастер-классы, на которых каждый сможет порисовать 3D ручкой, придумать костюм робота, сделать собственную голограмму и даже попробовать себя в роли юного изобретателя. Все, что вы сделаете своими руками, можно будет забрать домой, чтобы часть удивительного мира «Робополиса» осталась и у вас в квартире.
Каждый час проходит бесплатная экскурсия, гид в интересной и доступной форме рассказывает о каждом роботе, его уникальных возможностях и применении в быту.
На Арене дронов квадрокоптеры совершают фигуры высшего пилотажа. Поразительные молнии поют и танцуют на Тесла-шоу. Умный прибор от Leap Motion видит расположение ваших рук и выводит на экран. Другой прибор позволяет силой мысли двигать предметы. Роботы-рисовальщики создают удивительные портреты.
И это еще не все. Путешествие в «Робополис» – это возможность уже сейчас не только своими глазами увидеть будущее, но и потрогать его своими руками.
Чтобы стать частью этого фантастического мира, достаточно захватить с собой хорошее настроение и прийти на выставку «Робополис» в уфимский ТРЦ ULTRA. Для этого осталась всего неделя. Уникальный мир роботов в Уфе будет открыт для вас до 24 сентября. Роботы - это интересно, роботы - это круто, роботы - это будущее! Успейте купить билеты на сайте — робополис.рф до 20 сентября и получите скидку 20%!