Робобудущее: в Уфе до окончания выставки «Робополис» осталась неделя

Многие признаются, что ходили на выставку «Робополис» уже по несколько раз. И хотели бы пойти туда еще, чтобы снова и снова окунуться в мир трансформеров или даже ощутить себя джедаем в мире дроидов. 50 новейших роботов и 5 зон виртуальной реальности помогут воплотить в реальность фантазии о дружбе с машинами и путешествиях по Земле или по всей Вселенной.