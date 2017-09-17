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В Башкирии женская танцевальная группа разбилась в ДТП с большегрузом

17 сентября 2017, 11:59
Все девушки были экстренно госпитализированы.

Вся Башкирия напряженно следит за самочувствием молодых участниц танцевального ансамбля «Шадэ» из города Салавата, которые ехали на выступление. Фотографии с места происшествия и свидетельства очевидцев появились в соцсетях.

ДТП произошло на 180 км трассы Уфа-Оренбург. По словам очевидцев, автомобиль «Форд Фьюжн» с артистками, вероятно, летел по трассе на большой скорости, девушки и их наставница, которая была за рулем, спешили на концерт. Они подрезали «КамАЗ», «Форд» занесло на трассе и выбросило в сторону большегруза.

Оба автомобиля вылетели с трассы в кювет и перевернулись. Все четыре девушки из танцевального ансамбля получили серьезные травмы и были доставлены в больницу, одна из них находится в реанимации.

Водитель «КамАЗа» и его пассажирка тоже получили травмы и нуждались в медпомощи.

Медиакорсеть будет следить за ситуацией.

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