В Башкирии женская танцевальная группа разбилась в ДТП с большегрузом

ДТП произошло на 180 км трассы Уфа-Оренбург. По словам очевидцев, автомобиль «Форд Фьюжн» с артистками, вероятно, летел по трассе на большой скорости, девушки и их наставница, которая была за рулем, спешили на концерт. Они подрезали «КамАЗ», «Форд» занесло на трассе и выбросило в сторону большегруза.