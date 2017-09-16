Мэрия Уфы сдает в аренду земли под новые гаражи

Мэрия Уфы сдает в аренду земли под новые временные металлические гаражи. Соответствующий аукцион пройдет 20 октября.
По данным Управления земельных и имущественных отношений, земельные участки расположены в Демском районе на улице Хамматова. Их намерены сдавать в аренду на три года.
Первоначальный размер ежегодной платы за первый участок площадью 6 317 квадратных метров составляет 634 516 рублей, второй (1 728 «квадратов») – 173 570 рублей.
Торги пройдут по адресу: проспект Октября, 56/3, кабинет 524. Начало в 14:30.
Напомним, что власти Уфы продолжают борьбу с незаконными гаражами.