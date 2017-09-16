24-летняя беременная уфимка, боровшаяся с раком крови, скончалась

24-летняя молодая мама из Уфы Гульшат Хафизова, боровшаяся с раком крови, будучи беременной, скончалась, об этом Медиакорсети сообщила ее троюродная сестра Лилия Аминева.
Рак у молодой женщины обнаружили в январе этого года. Болезнь застала Гульшат врасплох, когда она находилась на 21-й неделе беременности, у нее уже был сын двух лет.
Тогда медики назначили ей курс химиотерапии, прямо до родов и заявили, что на операцию потребуется до двух миллионов рублей. Родные объявили в СМИ о сборе помощи. Усилиями неравнодушных людей нужную сумму удалось собрать. Когда малышу исполнилось семь месяцев, Гульшат сделали кесарево сечение. К счастью, малыш оказался здоров. Однако болезнь мамы взяла свое.
- Наша Гульшаточка ушла ночью. Лечение не помогло. Видимо, боженьке виднее, как лучше. Отец детей оформил декрет до полутора лет, - сказала Лилия Аминева.
Редакция Медиакорсеть приносит искренние соболезнования родным и близким Гульшат Хафизовой.