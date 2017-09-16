24-летняя беременная уфимка, боровшаяся с раком крови, скончалась

Тогда медики назначили ей курс химиотерапии, прямо до родов и заявили, что на операцию потребуется до двух миллионов рублей. Родные объявили в СМИ о сборе помощи. Усилиями неравнодушных людей нужную сумму удалось собрать. Когда малышу исполнилось семь месяцев, Гульшат сделали кесарево сечение. К счастью, малыш оказался здоров. Однако болезнь мамы взяла свое.