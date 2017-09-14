Как жителю Башкирии попасть на матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году

С 14 сентября 2017 года футбольные болельщики могут подать заявку для приобретения билетов на матчи чемпионата мира по футболу в России в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета FIFA. Согласно информации, продажи будут проходить в несколько этапов.
Приобрести билеты можно будет исключительно на официальном сайте организации. Остальные онлайн-сервисы, предлагающие свои услуги, являются незаконными. Начиная же с третьего этапа продаж, старт которого запланирован на 18 апреля 2018 года, в городах России откроются главные билетные центры ФИФА.
Первый этап (14 сентября — 28 ноября) (два периода)
С 14 сентября по 12 октября болельщики могут подать заявку на покупку билетов на любой матч турнира, а также на определённый стадион или на матчи определённой команды, воспользовавшись пакетным предложением. У всех заявок будут равные шансы независимо от конкретной даты её подачи.
ФИФА выделила специальную квоту на первый этап. Если спрос не превысит предложение, то доступные билеты распределят между теми болельщиками, которые подали соответствующие запросы, иначе будет применена слепая жеребьёвка, то есть в дело вмешается случай. Все заказчики получат уведомление о том, удовлетворёна заявка или нет, до 16 ноября. Дальше вступает в силу второй период первого этапа. В течение 12 дней продажа будет осуществляться в порядке живой очереди.
Второй этап (5 декабря 2017 года — 3 апреля 2018 года) (два периода)
После проведения жеребьёвки основного турнира, которая состоится 1 декабря, начнётся второй этап продажи билетов. Иностранные болельщики узнают, где и когда будут проводиться матчи с участием их сборных, и буквально закидают ФИФА заявками. В этом не стоит сомневаться. Процедура совпадает с первым этапом и поделена на два периода. В рамках первого (с 5 декабря 2017 года до 31 января 2018 года) будет проведён сбор заявок. В случае необходимости понадобится слепая жеребьёвка. Оставшиеся для покупки квитки будут доступны с 13 марта 2018 года по 3 апреля 2018 года в порядке живой очереди. Те, кто приобретут билеты во время двух первых этапов, получат приятный бонус. За их доставку не придётся платить. Она начнётся не раньше апреля-мая следующего года, но в этом вопросе возможны изменения.
Третий этап (18 апреля 2018 года — 15 июля 2018 года)
Последний шанс попасть на матчи чемпионата мира болельщики получат, начиная с середины апреля 2018-го. Оставшиеся в продаже билеты можно будет приобрести как онлайн, так и в кассах главных билетных центров ФИФА.
Цены на билеты
Отметим, что россияне войдут в отдельную категорию болельщиков: жители России смогут купить самые дешевые билеты. На матчи группового этапа (а таких на мировом первенстве будет 47 из 64), билеты будут стоит 1280 рублей. Самый дорогой в этой категории, разумеется, билет на финал — 7040 рублей. Матч открытия, хоть и является встречей группового этапа, но выносится в отдельную категорию. Билет на эту игру стоит 3200 рублей.
Ценовая категория билетов для болельщиков других стран будет варьироваться от 3 тысяч рублей на матч открытия до 66 тысяч рублей на право посетить финал, который состоится 15 июля 2018 года на московском стадионе «Лужники». После покупки билета всем болельщикам нужно будет получить «паспорт болельщика», который нужно будет иметь при себе вместе с билетом для прохода на стадионы на матчи.
Подача заявки
Для подачи заявки необходимо выполнить три простых шага: зайти в билетный раздел официального сайта ФИФА, создать учётную запись, предоставив персональные данные, и выбрать в меню «Подать заявку на билеты».
После согласия со всеми предлагаемыми ФИФА условиями у заказчиков появляется возможность выбрать любой понравившийся матч или воспользоваться пакетными предложениями.
Дальше необходимо выбрать количество билетов и заполнить личные данные тех, кто вместе с вами планирует попасть на встречу мирового первенства. Если какое-то обязательное для заполнение поле остаётся пустым, то система непременно напомнит пользователю об этом и потребует заполнения данных для перехода к следующему шагу. Завершается процедура выбором оплаты. ФИФА настаивает на банковской карте VISA, но можно выбрать и альтернативные способы. При этом деньги пока не списываются со счёта болельщика. Теперь остаётся дождаться 16 ноября, когда заказчика уведомят, удовлетворена его заявка или нет.
Справка. Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи главного футбольного турнира планеты примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.
Помимо России, которая принимает турнир, путевки на ЧМ-2018 к настоящему моменту уже завоевали Бразилия, Иран, Япония, Мексика, Бельгия, Южная Корея и Саудовская Аравия.