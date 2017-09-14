Как жителю Башкирии попасть на матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году

После проведения жеребьёвки основного турнира, которая состоится 1 декабря, начнётся второй этап продажи билетов. Иностранные болельщики узнают, где и когда будут проводиться матчи с участием их сборных, и буквально закидают ФИФА заявками. В этом не стоит сомневаться. Процедура совпадает с первым этапом и поделена на два периода. В рамках первого (с 5 декабря 2017 года до 31 января 2018 года) будет проведён сбор заявок. В случае необходимости понадобится слепая жеребьёвка. Оставшиеся для покупки квитки будут доступны с 13 марта 2018 года по 3 апреля 2018 года в порядке живой очереди. Те, кто приобретут билеты во время двух первых этапов, получат приятный бонус. За их доставку не придётся платить. Она начнётся не раньше апреля-мая следующего года, но в этом вопросе возможны изменения.