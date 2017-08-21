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На ипподроме «Акбузат» в Уфе установлены два рекорда

21 августа 2017, 14:40
Оба рекорда были установлены в первом забеге.

Первый же заезд, в котором разыгрывался приз для рысаков-двухлеток на дистанции 1600 метров, отличался рекордными достижениями. Сразу же со старта вперед вырвались две гнедые кобылы — Формула с Ильдусом Шархабдуллиным и Магия Лок с Владимиром Портным, сообщает пресс-служба администрации Уфы. Первые 500 метров были пройдены ими за мастерское время — 30,2 секунды. Затем Формула нашла силы, чтобы совершить последний бросок и победить. Новый рекорд — две минуты 4,4 секунды. Отметим, что прежний рекорд (две минуты 8,1 секунды) продержался только год.

Одновременно, гнедая кобыла Формула установила рекорд ипподрома «Акбузат» для лошадей двухлетнего возраста рысистых пород.

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#Новости#Дмитрий Саламатин#Спорт
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