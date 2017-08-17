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В Башкирии потерялся трехлетний ребенок, идут поиски

17 августа 2017, 23:22
Он потерялся сегодня вечером в деревне Чуюнчи-Николаевка в 37 км от города Давлеканово.

Сотрудники полиции разыскивают потерявшегося 3-летнего ребёнка в Давлекановском районе, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Родители 3-летнего ребёнка обратились в отдел МВД России по Давлекановскому району с заявлением о его пропаже сегодня около 18.00 местного времени.

- Девочка потерялась сегодня около 14.00 часов из частного домовладения в деревне Чуюнчи-Николаевка, что в 37 км от районного центра города Давлеканово, - сообщили в пресс-службе МВД по РБ. - Личный состав отдела МВД России по городу Давлеканово в полном составе, более 35 сотрудников, выдвинулись на поиски ребёнка.Полицейские прочёсывают прилегающие территории населенного пункта. В настоящее время на розыск ребёнка направлены сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Республике Башкортостан, кинологи с служебными собаками. Проводится весь комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

Приметы пропавшей девочки: колготки светло-розовые, может телесного цвета, платье зелёного цвета, с орнаментом в виде цветка, фиолетовая спортивная кофта на молнии, на ногах розовые сандали, ребенок не разговаривает, страдает хроническим бронхитом, сильно сопит при вдохе и выдохе, рост 90 см. Волосы светлые 30-40 см, вьющиеся.

#Новости#Разиф Абдуллин#Происшествия
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