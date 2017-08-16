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Жительница Башкирии пырнула мужчину ножом за крики на её ребёнка

16 августа 2017, 16:37
Происшествие случилось в канун Нового года.

Белебеевский суд признал местную жительницу виновной в умышленном причинении ножом тяжкого вреда здоровью. Как сообщает пресс-служба суда, 31 декабря 2016 года обвиняемая, находясь у себя дома, услышала, что мужчина кричит нецензурной бранью на ее малолетнего ребенка, после чего схватила нож и ударила им в живот кричавшего. Осознав содеянное, обвиняемая вызвала пострадавшему скорую, что было учтено судом как смягчающее вину наказание.

При назначении наказания суд также учел признание обвиняемой своей вины, раскаяние в содеянном, наличие у нее несовершеннолетних детей и противоправное поведение потерпевшего. Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не усмотрел.

Женщине дали 3 года лишения свободы условно, с испытательным сроком в два года.

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#Новости#Дмитрий Саламатин#Происшествия
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