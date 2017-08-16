Жительница Башкирии пырнула мужчину ножом за крики на её ребёнка

Белебеевский суд признал местную жительницу виновной в умышленном причинении ножом тяжкого вреда здоровью. Как сообщает пресс-служба суда, 31 декабря 2016 года обвиняемая, находясь у себя дома, услышала, что мужчина кричит нецензурной бранью на ее малолетнего ребенка, после чего схватила нож и ударила им в живот кричавшего. Осознав содеянное, обвиняемая вызвала пострадавшему скорую, что было учтено судом как смягчающее вину наказание.