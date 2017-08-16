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В Башкирии депутата будут судить за повторное вождение в нетрезвом виде

16 августа 2017, 09:47
При остановке сотрудниками ДПС, женщина отказалась проходить освидетельствование

Учалинская прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении депутата Миндякского сельсовета. Ее обвиняют в повторной езде в пьяном виде.

По версии следствия, в июне текущего года 29-летняя женщина ехала пьяной по селу Миндяк. Автомобиль был остановлен сотрудниками ДПС, которые предложили ей пройти освидетельствование на состояние опьянения. Депутат отказалась от прохождения процедуры. При этом годом ранее она уже привлекалась к административной ответственности за пьяную езду.

В связи с этим в отношении неё возбуждено уголовное дело.

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#Новости#Дмитрий Саламатин#Происшествия
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