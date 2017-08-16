В Башкирии депутата будут судить за повторное вождение в нетрезвом виде

По версии следствия, в июне текущего года 29-летняя женщина ехала пьяной по селу Миндяк. Автомобиль был остановлен сотрудниками ДПС, которые предложили ей пройти освидетельствование на состояние опьянения. Депутат отказалась от прохождения процедуры. При этом годом ранее она уже привлекалась к административной ответственности за пьяную езду.