Баскетбол в Башкирии: чего ждать в новом сезоне

Придется расшифровать: из Перми в Уфу мчался генеральный директор АНО «Школьная баскетбольная лига «КЭС-БАСКЕТ» Дмитрий Самарин. ШБЛ – самый масштабный детский социальный проект страны и существует уже десять сезонов. Самарин в нем – с первых дней. В Башкирии, становившейся хозяйкой финалов и суперфиналов Лиги, естественно, бывал много раз. Но вот на встрече с баскетбольным активом республики, как признался сам, оказался впервые. И не пожалел. Прежде всего, от множества горящих глаз. Собрались ведь не для галочки, а в преддверии нового – теперь уже 11-го сезона «КЭС-БАСКЕТ». Который снова вовлечет в себя практически все школы Башкирии.