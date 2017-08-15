В Уфе откроется новая современная школа

В настоящее время подходят к завершению отделочные работы и благоустройство территории школы. Техника и рабочие трудятся на строительстве современного футбольного поля и других спортивных площадок. На территорию лицея завезен чернозем, асфальтируют двор школы. Работы проводятся в актовом зале лицея, готовы два спортивных зала, один из которых - гимнастический.