В Уфе откроется новая современная школа

14 августа глава администрации Кировского района Уфы Динар Халилов провел выездное совещание на строящемся объекте - лицее № 160 в микрорайоне «Колгуевский». В ходе совещания были рассмотрены вопросы ввода в эксплуатацию социально значимого объекта, ускорения по отдельным видам работ, сообщается на сайте администрации.
В настоящее время подходят к завершению отделочные работы и благоустройство территории школы. Техника и рабочие трудятся на строительстве современного футбольного поля и других спортивных площадок. На территорию лицея завезен чернозем, асфальтируют двор школы. Работы проводятся в актовом зале лицея, готовы два спортивных зала, один из которых - гимнастический.
Лицей № 160 планируют открыть уже 4 сентября, в первый учебный день нового школьного сезона.