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В Уфе откроется новая современная школа

15 августа 2017, 10:39
Огромный лицей распахнёт свои двери в микрорайоне «Колгуевский».

14 августа глава администрации Кировского района Уфы Динар Халилов провел выездное совещание на строящемся объекте - лицее № 160 в микрорайоне «Колгуевский». В ходе совещания были рассмотрены вопросы ввода в эксплуатацию социально значимого объекта, ускорения по отдельным видам работ, сообщается на сайте администрации.

В настоящее время подходят к завершению отделочные работы и благоустройство территории школы. Техника и рабочие трудятся на строительстве современного футбольного поля и других спортивных площадок. На территорию лицея завезен чернозем, асфальтируют двор школы. Работы проводятся в актовом зале лицея, готовы два спортивных зала, один из которых - гимнастический.

Лицей № 160 планируют открыть уже 4 сентября, в первый учебный день нового школьного сезона.

#Новости#Дмитрий Саламатин#Общество
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