В Башкирии двух полицейских обвиняют в мошенничестве

В Башкирии возбуждено уголовное дело в отношении двух участковых уполномоченных отдела МВД по России по Иглинскому району, сообщили в пресс-службе следственного комитета РФ по Башкирии. Их обвиняют в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ).
Следствие считает, что они, воспользовавшись своим служебным положением, требовали деньги у жителя Таджикистана. В июне этого года, когда мужчина выполнял строительные работы в селе Акбердино Иглинского района, они подошли к нему и потребовали предъявить документы.
- Убедившись, что приезжий зарегистрирован не на территории Иглинского района, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, потребовали передать им денежные средства в размере 3,5 тыс. руб. за непринятие мер по выдворению мужчины из России, - отмечается в сообщении.
В августе мужчина сам позвони участковым и сообщил, что сможет передать им только 2,8 тыс. руб. Сотрудники полиции согласились и, получив деньги, скрылись с места совершения преступления, потратив добытое на личные нужды.
- В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Один из подозреваемых задержан. Решается вопрос о применении к нему меры пресечения в виде заключения под стражей. Вопрос об избрании меры пресечения второму подозреваемому отложен в связи с его состоянием здоровья. Расследование уголовного дела продолжается, - следует из сообщения СК РФ.