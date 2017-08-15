В Башкирии двух полицейских обвиняют в мошенничестве

- В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Один из подозреваемых задержан. Решается вопрос о применении к нему меры пресечения в виде заключения под стражей. Вопрос об избрании меры пресечения второму подозреваемому отложен в связи с его состоянием здоровья. Расследование уголовного дела продолжается, - следует из сообщения СК РФ.