В Белорецком районе Башкирии спасатели ищут 15 пропавших туристов

- Водопад «Атыш» находится в труднодоступной горной местности Белорецкого района Республики Башкортостан, существующие подъезды пересекают реку Лемеза. В период с 11 по 13 августа 2017 г. в районе водопада «Атыш» наблюдались осадки в виде дождя, в следствие чего возможен резкий подъем воды в реке, что могло привести к затруднению пересечения реки в брод. Все виды сотовой связи в районе водопада отсутствуют. Ближайший населенный пункт с. Искушта находится в 12 км, - отмечается в сообщении МЧС. Следком РБ также начал проверку по данному факту.