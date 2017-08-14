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В Белорецком районе Башкирии спасатели ищут 15 пропавших туристов

14 августа 2017, 16:40
Никто из туристов не выходит на связь.

В Башкирии сотрудники МЧС и полиции начали поиски группы туристов из Челябинской области, которые приехали на водопад Атыш 12 августа.

Как сообщили в региональном МЧС, 15 туристов, в том числе 1 ребенок, в субботу на 5 автомобилях повышенной проходимости выехали на водопад Атыш. В настоящее время никто из них не выходит на связь.

- Водопад «Атыш» находится в труднодоступной горной местности Белорецкого района Республики Башкортостан, существующие подъезды пересекают реку Лемеза. В период с 11 по 13 августа 2017 г. в районе водопада «Атыш» наблюдались осадки в виде дождя, в следствие чего возможен резкий подъем воды в реке, что могло привести к затруднению пересечения реки в брод. Все виды сотовой связи в районе водопада отсутствуют. Ближайший населенный пункт с. Искушта находится в 12 км, - отмечается в сообщении МЧС. Следком РБ также начал проверку по данному факту.

#Новости#Рустэм Башкирцев#Происшествия
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